Ruim honderd migranten gered die met bootjes het Kanaal wilden oversteken

De reddingsacties vonden op verschillende plaatsen voor de Franse kust plaats, nadat er alarm was geslagen over boten die in de problemen kwamen. De migranten werden naar Frankrijk gebracht en aan de grenspolitie overhandigd. Niemand raakte gewond.

Al meer dan twee jaar proberen steeds meer migranten illegaal het Kanaal over te steken, in een poging om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. De oversteek is zeer gevaarlijk, want er is een verraderlijke stroming, veel scheepvaartverkeer en de migranten raken soms ook onderkoeld.