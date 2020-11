Ruim honderd arrestaties bij nieuwe protesten in Wit-Rusland

"Pfizer gestart met vaccin­vluch­ten” - Vandenbrou­c­ke: “Pas begin januari opnieuw overleg over mogelijke versoepe­lin­gen”

0:53 Het Overlegcomité besliste gisteren dat winkels onder strenge voorwaarden weer open mogen vanaf 1 december. Tijdens de feestdagen blijven de strenge maatregelen van kracht, enkel voor singles werd een versoepeling aangekondigd: zij mogen op 24 of 25 december 2 mensen tegelijk ontvangen, in de plaats van 1 persoon. Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) kan er pas aan versoepelingen gedacht worden eens het aantal nieuwe besmettingen per dag onder de 800 zakt. Vandaag zitten we op gemiddeld 2.546. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog.