Ruim helft beschadigde warmtevoorzieningen in Oekraïne hersteld

Zelensky waarschuwt Oekraïners voor strenge winter: “Samen kunnen we alles doorstaan”

Oekraïners moeten zich voorbereiden op een lange en strenge winter met hevige Russische beschietingen. Dat zei president Volodymyr Zelensky zondagavond in een videoboodschap. "Zolang ze raketten hebben, zullen ze niet rusten", zei Zelensky over de Russen. "Rusland probeert deze winter de koude tegen het volk te gebruiken", zei het staatshoofd over de recente gerichte aanvallen van Moskou op energiecentrales in Oekraïne.

28 november