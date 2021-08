Ruim half miljoen Tunesiërs ingeënt tijdens vaccinatiemarathon

Tunesische president ontslaat ministers van Justitie en Defensie, ook avondklok en samenscho­lings­ver­bod afgekon­digd

27 juli De Tunesische president Kais Saied heeft nu ook de ministers van Justitie en Defensie ontslagen. Dat meldt de entourage van de president. De ministeries zullen voorlopig worden geleid door ambtenaren van lagere rang. Er is ook een samenscholingsverbod en een avondklok van 19 tot 6 uur afgekondigd om de onrust in het land in te dammen. De Verenigde Staten hebben alle partijen die betrokken zijn bij de politieke crisis opgeroepen om “elke actie die tot geweld zou kunnen leiden te vermijden”.