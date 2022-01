Ruim 80 procent bevolking Tonga getroffen door vulkaanuitbarsting, trillingen gemeten over hele wereld

“Alle huizen op het eiland Mango zijn blijkbaar vernield. Op het eiland Fonoifua blijven slechts twee woningen over, in Nomuka is grote schade gemeld”, zei woordvoerder Stéphane Dujarric.

Uitzonderlijk

In België zijn minieme trillingen in de bodem geregistreerd, laat seismoloog Thomas Lecocq van de Koninklijke Sterrenwacht weten. De vulkaanuitbarsting genereerde seismische golven die 22 minuten later in België aankwamen.

Wetenschappers van het Amerikaanse geologische instituut toonden als eersten aan dat deze infrasone golf een aardverschuiving veroorzaakte die opgemerkt werd door seismografen. Die ‘handtekening’ werd vervolgens overal ter wereld geregistreerd. “Het gebeurt dat dergelijke uitbarstingen gemeten worden op duizenden kilometers afstand”, zei Lecocq. “Maar het feit dat deze is gemeten over heel de planeet is uitzonderlijk.”

Volledig scherm In Peru raakte een olietanker uit balans door de grote golven die volgden na de uitbarsting. Een grote hoeveelheid olie lekte uit het schip en heeft intussen meerdere stranden vervuild. © EPA

Rookpluim van 30 kilometer hoog

De onderzeese vulkaanuitbarsting was tot in Alaska, op meer dan 9.000 kilometer van de Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, te horen. De uitbarsting ging gepaard met een vulkanische rookpluim van dertig kilometer hoog die as, gas en zure regen over de Stille Oceaan verspreidde. Een enorme luchtdrukgolf doorkruiste aan een supersonische snelheid van ongeveer 1.231 kilometer per uur de planeet. Die golf reisde intussen al twee keer rond de aarde, aldus Lecocq.

De Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai is een volumineus bolwerk met een diameter van twintig kilometer en een hoogte van 1.800 meter, dat vlak boven het wateroppervlak ligt: een ongelukkige constructie vanuit geologisch opzicht. De vulkaan bevindt zich in de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, een hoefijzervormig gebied in de Stille Oceaan dat gekenmerkt wordt door veel aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.