Ruim 80 mensen, onder wie Belgen en Nederlanders, aan boord van Belgische C-130 die uit Kaboel is vertrokken

Europees Comissie­voor­zit­ter von der Leyen wil engagement voor opvang Afghaanse vluchtelin­gen

20 augustus Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen roept de internationale gemeenschap op om opvangmogelijkheden te voorzien voor Afghaanse vluchtelingen. Dat doet ze enkele dagen voor de leiders van de G7 een videoconferentie houden over de situatie in het land. “Het is belangrijk dat alle landen die betrokken zijn bij de missie in Afghanistan voldoende quota voor hervestiging en veilige routes beschikbaar maken, zodat we wie bescherming nodig heeft een plaats kunnen bieden”, klinkt het.