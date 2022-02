Ruim 7 procent van volwassenen in VS identificeert zich als LGBT

Doorbraak in zicht bij internatio­naal nucleair overleg

Het internationale topoverleg over het Iraanse nucleaire programma lijkt af te stevenen op zijn climax. De Iraanse onderhandelaar Ali Bagheri Kani zei op Twitter dat een nieuwe overeenkomst na wekenlange onderhandelingen "dichterbij is dan ooit". Hij beklemtoonde wel dat "er geen deal ligt tot we het over alles eens zijn".

17 februari