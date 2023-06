Ruim 6 jaar cel voor Amerikaan (34) die slachtoffer (14) van kinderporno wilde laten vermoorden

John Michael Musbach (34) uit de Amerikaanse staat New Jersey is veroordeeld tot meer dan zes jaar gevangenisstraf nadat hij seksueel expliciete beelden uitwisselde met een toen 13-jarig meisje uit New York en omdat hij later duizenden euro’s in bitcoin betaalde om haar te laten vermoorden.

De Amerikaan begon in 2015 online te communiceren met het meisje (nu 14). In die chats vroeg hij uiteindelijk seksueel expliciete video’s en foto’s van het slachtoffer. Hij stuurde haar ook soortgelijke beelden van zichzelf. De ouders van het meisje ontdekten de berichten en brachten de politie van New York op de hoogte.

In maart 2016 werd Musbach gearresteerd op beschuldiging van kinderpornografie. In oktober 2017 pleitte hij schuldig aan het in gevaar brengen van kinderen en kreeg toen een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar.

20.000 dollar voor een huurmoord

Twee maanden na zijn arrestatie, toen het proces nog liep, zocht Musbach contact met de beheerder van een website op het darkweb die huurmoorden aanbood. Musbach vroeg hem of het meisje te jong was om het doelwit te zijn van een huurmoord. De leeftijd van het meisje was geen probleem, zei de beheerder. Musbach betaalde ongeveer 20.000 dollar (ruim 18.000 euro) in bitcoin om zijn slachtoffer te laten vermoorden.

Musbach probeerde uiteindelijk de deal te annuleren nadat er nog eens 5000 dollar van hem gevraagd werd voor de hit. De beheerder van de website onthulde toen dat zijn service oplichterij was en dreigde Musbachs informatie aan de politie te onthullen.

Dit keer wel de cel in

Hoe de feiten uiteindelijk aan het licht zijn gekomen, is niet helemaal duidelijk. Maar de aanklagers zeggen dat een informant de berichten tussen Musbach en de website aan het Department of Homeland Security had gegeven.

Musbach werd gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 78 maanden nadat hij februari schuldig pleitte aan het gebruik van interstatelijke handelsfaciliteiten bij het plegen van een huurmoord. Na zijn gevangenisstraf staat Musbach ook nog 3 jaar onder toezicht.