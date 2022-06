Ruim 50 gewonden bij brand in Tsjechisch zorghuis gespecialiseerd in dementiepatiënten

Hond bijt kat dood in Nederland, baasje "loopt gewoon grinnikend door”

In Nederland is veel te doen over een incident in Papendrecht waarbij een aangelijnde hond dinsdagmiddag een kat zou hebben doodgebeten. De eigenaar van de hond liep volgens ooggetuigen “grinnikend door”, ondanks luid geschreeuw van geschrokken omstanders.

