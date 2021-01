Ruim 5.000 arrestaties bij nieuwe massale protesten van Navalny-aanhangers in Rusland

Bij massale protesten in Rusland tegen de opsluiting van Kremlincriticus Aleksej Navalny zijn zondag volgens mensenrechtenactivisten meer dan 5.000 mensen opgepakt. Dat zijn er zowat duizend meer dan bij de betogingen van een week eerder. Ook de echtgenote van Navalny werd in de boeien geslagen.

Russen zijn zondag massaal de straat opgegaan om steun te betuigen aan oppositieleider Aleksej Navalny, die in de gevangenis zit sinds hij een paar weken geleden in Rusland is teruggekeerd.

Massale arrestaties

De grootschalige demonstraties gingen gepaard met massale arrestaties. Alleen al in de hoofdstad Moskou werden volgens het portaal Owd-Inforuim 1.500 demonstranten vastgezet. Meer dan 860 arrestaties werden in Sint-Petersburg verricht, meldde het portaal. Naar verluidt kwam het in meer dan 50 steden tot arrestaties.

Mensenrechtenverdedigers bekritiseerden opnieuw het zware politiegeweld tegen vreedzame betogers. In Moskou en Sint-Petersburg zouden de veiligheidstroepen ook stroomstootwapens hebben ingezet. De autoriteiten noemen de protestacties ‘illegaal en gevaarlijk’.

Volledig scherm Een betoger wordt tegen de grond geduwd in het besneeuwde Sint-Petersburg. © AFP

Vrouw van Navalny

Ook Navalny’s echtgenote Julia werd opgepakt. Zij was bij de betogingen in Moskou gearresteerd en werd urenlang door de politie vastgehouden. Zondagavond werd ze uiteindelijk weer vrijgelaten. Volgens mediaberichten moet ze maandag voor een rechtbank verschijnen omdat ze deelnam aan acties die niet toegelaten waren. Ze riskeert verscheidene dagen cel.

De broer van Navalny was niet aanwezig bij de protesten. Hij werd vorige week opgepakt en werd vrijdag veroordeeld tot twee maanden huisarrest.

Volledig scherm Julia, de vrouw van Navalny (C), eerder op de dag in Moskou. Ze werd later opgepakt. © AP

Volgens de bondgenoten van Navalny werd zondag in een honderdtal steden gemanifesteerd voor de vrijlating van de opposant. De mensen protesteerden ook tegen corruptie, gerechtelijke willekeur en de onderdrukking van andersdenkenden onder het bewind van president Vladimir Poetin.

Onder meer ook in het Russische Verre Oosten gingen betogers de straat op. Daar verzamelden zich demonstranten op een plein in de havenstad Vladivostok en op het ijs van de dichtgevroren Amoerbaai. “Het verlangen om in een vrij land te leven is groter dan de angst om aangehouden te worden”, zei een 25-jarige student.

Volledig scherm Clashes tussen betogers en politie in Moskou. © AP

Kritiek

De VS veroordelen ondertussen het neerslaan van het protest. Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, veroordeelt de “brute methodes” die de Russische autoriteiten hanteren tegen de massale demonstraties. Blinken riep Rusland zondag via Twitter nogmaals op om Navalny vrij te laten.

Rusland is niet van de kritiek gediend. Het land reageerde al kort door te stellen dat Amerika zich schuldig maakt aan ongeoorloofde inmenging in Ruslands binnenlandse aangelegenheden.

Volledig scherm Protest in Sint-Petersburg. © AP

Ook de EU heeft inmiddels van zich laten horen. De Europese Unie betreurt de duizenden “wijdverbreide arrestaties”, zo heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell op Twitter geschreven.

Behalve de arrestaties veroordeelt de EU ook “het gebruik van disproportioneel geweld” tegen actievoerders en journalisten. “Mensen moeten het recht om te demonstreren kunnen uitoefenen zonder angst voor onderdrukking. Rusland moet zijn internationale verplichtingen nakomen”, schreef Borrell verder.

Volledig scherm Beeld uit Sint-Petersburg. © AP

Aleksej Navalny (44) keerde eerder deze maand naar Rusland terug, nadat hij in Duitsland behandeld was voor een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok. Bij zijn aankomst in Moskou werd hij, zoals aangekondigd, meteen in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van een proces volgende week.

Navalny houdt Poetin en de geheime dienst FSB verantwoordelijk voor de aanslag op zijn leven, maar zij ontkennen.

Volledig scherm Beeld uit Sint-Petersburg. © AP

Volledig scherm Beeld uit Moskou. © REUTERS

Volledig scherm Beeld uit Moskou. © AP

Volledig scherm De politie pakt een man op in de Siberische stad Omsk. © AP

Volledig scherm Oproerpolitie in Vladivostok. © AP