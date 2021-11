Ruim 400 migranten gered op Kanaal, ook Belgische legerhelikopter ingezet

Roeselare Verdachte mensensmok­ke­laars riskeren tot 7 jaar cel na aankoop van meer dan 20 zwemvesten in Decathlon

Twee Irakezen van 33 en 38 jaar oud riskeren celstraffen van 7 en 5 jaar voor mensensmokkel. Beiden werd kort voor de zomer gearresteerd in de Decathlon in Roeselare. Ze hadden in het filiaal meer dan 20 zwemvesten gekocht, volgens het Openbaar Ministerie om vluchtelingen in bootjes over het Kanaal te smokkelen.

3 november