Ruim 400 branden in Canada, al miljoenen hectare grond afgebrand

Timelapse laat zien hoe skyline New York in enkele uren tijd helemaal verzwolgen wordt door rook van bosbranden in Canada

De hevige bosbranden in de Canadese provincie Quebec hebben gevolgen tot in de Verenigde Staten. Door de noordwestenwind drijft de rook naar Amerikaanse steden zoals New York en Philadelphia. De National Weather Service van New York deelde een “ongelofelijke” timelapse waarop te zien is hoe de skyline van de stad in amper enkele uren tijd bijna volledig verdwijnt.