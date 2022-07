Ruim 40 Amerikaanse klinieken moesten al stoppen met abortus

11-jarige jongen wordt weggebla­zen van Engelse kust en belandt op volle zee met opblaas­boot­je

Britse reddingswerkers hebben een 11-jarige jongen gered uit de zee, die met zijn rubberen bootje 1,5 kilometer weg van de kust dreef. Zijn familie zag vanop het strand hoe hun zoon door de zee werd meegenomen. Het kind handelde correct en bleef in de rubberboot zitten tot er hulp kwam. Hij had het erg koud, maar was verder in orde.

10:21