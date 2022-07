Ruim 36.000 euro opgehaald voor 7-jarige overlevende kanodrama: doelbedrag hulpactie opnieuw verhoogd

Vrouw (59) na maand dood aangetrof­fen in flat, haar uitgemer­gel­de hond waakte over haar

In Mantua, een stad in de Italiaanse regio Lombardije, heeft de politie maandag een vrouw aangetroffen die al een maand dood lag in haar appartement. Haar uitgeputte en uitgemergelde hond was bij haar.

26 juli