Ruim 230.000 Fransen de straat op tegen coronapas

UPDATE Tweede ‘zwarte zaterdag’ op Europese wegen door vakantie­ver­keer: vanmiddag meer dan 1.000 kilometer file in Frankrijk

14:52 Het is vandaag de tweede ‘zwarte zaterdag’ voor het vakantieverkeer in Europa. Het is vooral erg druk op de snelwegen in Zuid-Duitsland, Frankrijk en op de wegen naar de Italiaanse kust. Tussen Milaan en San Marino is de vertraging nu zo’n vijf uur.