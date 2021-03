Ruim 200 doden sinds staatsgreep leger in Myanmar, internet geblokkeerd

Sterkste stijging van coronabe­smet­tin­gen sinds december in Nederland

16 maart Het aantal geregistreerde positieve coronatesten in Nederland is afgelopen week met bijna een kwart (24 procent) toegenomen. Het is de grootste procentuele stijging in een week tijd die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dit jaar heeft gemeld.