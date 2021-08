Ruim 200 betogingen tegen covidcertificaat in Frankrijk

Volgens schattingen van een politiebron zouden tussen de "170.000 en 220.000" mensen betogen, met grotere manifestaties in "Toulon, Nice, Marseille, Montpellier of Perpignan".

In het stadje Pau (77.000 inwoners), manifesteerden vanochtend al minstens 2.700 mensen volgens de politie, onder wie een boegbeeld van de "gele hesjes", Jérôme Rodrigues. "Vaccineer u als u dat wil, maar wij zijn tegen een gezondheidspass voor het ziekenhuis of om boodschappen te doen, we vragen de intrekking van de wet", zei hij in een korte toespraak.