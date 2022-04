Ruim 130 burgerdoden in massagraven in Makariv: Oekraïense steden berichten over steeds meer doden

Vanuit de Noord-Oekraïense plaatsen waar het Russische leger zich heeft teruggetrokken, worden steeds meer slachtoffers gemeld door de Oekraïense autoriteiten. Zo zegt de burgemeester van Tsjernihiv dat sinds het begin van de oorlog naar schatting zevenhonderd mensen in zijn stad zijn omgekomen. In Makariv zijn dan weer 132 doden aangetroffen, hoofdzakelijk in massagraven.

Het zijn zowel burgers als militairen, zegt burgemeester Vladislav Atrosjenko van Tsjernihiv. Volgens hem is ongeveer twee derde van de oorspronkelijke 300.000 inwoners uit de stad gevlucht. Hij meldde eerder dat de stad voor 70 procent is verwoest. Hij vergeleek het lot van zijn stad met dat van Boetsja, Charkiv en Marioepol.

De Oekraïense president Volodimir Zelensky waarschuwde dat de situatie in het stadje Borodjanka nog “aanzienlijk erger” is dan in het naburige Boetsja. De moord op burgers en de op straat achtergelaten lichamen zorgden voor afschuw in de wereld.

Massagraven

In Makariv dat ook ten westen van Kiev ligt, zijn volgens burgemeester Vadim Tokar 132 Oekraïners dood teruggevonden. De meeste doden zijn aangetroffen in massagraven, zei Tokar vrijdag op de Oekraïense televisie. Hij beschuldigde de Russische soldaten, die tot voor kort verschillende locaties in de regio bezetten, van de misdaden. De informatie kon in eerste instantie niet worden geverifieerd.

Makariv, dat meer dan 50 kilometer ten westen van Kiev ligt, werd voor ongeveer 40 procent verwoest, aldus nog de burgemeester. Er is momenteel geen stroom- of gasvoorziening.

Mijnen

Gouverneur Dmitri Zjivitski van de Soemi-regio in het noordoosten van Oekraïne meldt dan weer dat het gebied weer in zijn geheel in handen is van het Oekraïense leger. Hij waarschuwt de bevolking nog niet terug te keren voordat de mijnen in de regio zijn opgeruimd. De stad Soemi was aan het begin van de Russische invasie het toneel van zware bombardementen.

