Ruim 120.000 kilo professioneel vuurwerk in Duitse bunkers onderschept

Autobe­stuur­der wordt op Franse vierbaans­weg geraakt door kogel van jager en overlijdt

Hij was 67 jaar oud en bracht afgelopen zaterdag een bezoek aan Bretagne. Maar het ontspannende uitje is een Franse autobestuurder fataal geworden. De man werd geraakt door een kogel en zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij donderdag overleden. Een 69-jarige jager is aangeklaagd wegens onopzettelijke doodslag.

12:29