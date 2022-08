Ruim 100.000 handtekeningen om seksuele agressie in Japans leger aan de kaak te stellen

Rina Gonoi (22) besliste met haar beschuldigingen naar buiten te komen nadat een gerechtelijk onderzoek gesloten was bij gebrek aan voldoende bewijzen. Beschuldigingen over seksuele aanranding worden zelden openbaar gemaakt in Japan. Bovendien durven zeer weinig slachtoffers van verkrachting een klacht in te dienen, ook al bracht de #MeToo-beweging één en ander in beweging in het land.