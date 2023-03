Ruim 1 op de 5 trans kinderen en jongeren in VS is recht op genderbevestigende zorg al kwijt, Iowa nu ook ‘rode staat’

Meer dan 20 procent van de transgender kinderen en tieners in de VS hebben geen recht meer op genderbevestigende zorg na een reeks nieuwe wetten in verschillende Amerikaanse staten die dokters verbieden genderdysforie van minderjarigen te behandelen. Dat liet de Human Rights Campaign, een Amerikaanse organisatie die opkomt voor LGBTQ+-rechten, weten in een nieuw verslag. Ook Iowa volgt nu de trend van de ‘rode staten’ nadat gisteren een nieuw wetsvoorstel ondertekend werd.

Meer dan honderd wetten in staten zoals Mississippi en Utah verbieden sinds kort behandelingen zoals hormoontherapie, puberteitsremmers en genderbevestigende operaties voor trans personen onder achttien jaar. Daardoor verloor al 22,2 procent van de trans kinderen en tieners in de VS hun recht op genderbevestigende zorg volgens de Human Rights Campaign. Nog ruim 28 procent van trans minderjarigen zou in de nabije toekomst ook het recht op die zorg kunnen verliezen.

Ook Iowa kleurt rood

Gisteren koos ook de gouverneur van Iowa Kim Reynolds ervoor om een wetsvoorstel te ondertekenen waarin staat dat dokters niet langer medische behandelingen mogen uitvoeren “die trachten het uiterlijk van het gender of het gender van de minderjarige te veranderen of de perceptie ervan de bevestigen indien dat uiterlijk of die perceptie niet overeenstemt met de sekse van de minderjarige [bij de geboorte]”. De wetgeving werd onmiddellijk na de ondertekening van kracht. Iowa volgt daarmee de trend van negen andere ‘rode staten’ die eerder al hun wetgeving wijzigden.

Volledig scherm Kaart toont staten waar genderbevestigende zorg voor minderjarigen verboden is (rood) en waar een verbod overwogen wordt (oranje). De kaart is laatst geüpdatet voor de nieuwe wet in Iowa. Die staat kleurt nu ook rood. © Human Rights Campaign

Iowa wil met het nieuwe wetsvoorstel niet enkel een verbod op permanente behandelingen voor minderjarige trans personen, zoals operaties, maar zorgt er ook voor dat minderjarigen geen beroep meer kunnen doen op omkeerbare zorg zoals puberteitsremmers. Republikeinse staatsvertegenwoordiger Chad Ingels reageerde: “Als dit wetsvoorstel heel specifiek gericht was op operaties, zou ik misschien een andere mening hebben, want dat is een groot probleem, maar dit is wel erg breed.” Het wetsvoorstel werd uiteindelijk met 58 tegen 39 aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. Eerder stemde de senaat voor het wetsvoorstel met een marge van 2 tegen 1.

Gouverneur Reynolds tekende gisteren ook nog een wet die trans personen verbiedt om schooltoiletten te gebruiken die niet overeenkomen met hun sekse bij de geboorte.

“Noodtoestand” voor LGBTQ+-personen in de VS

Volgens Jay Brown, van de Human Rights Campaign leven LGBTQ+-personen in de VS “in een noodtoestand”. “De bevindingen illustreren hoe de aanhoudende aanval op transgender personen in het hele land aanslaat en onderstrepen hoe nijpend de situatie wordt voor onze gemeenschap”, klinkt het bij Brown.