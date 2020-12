Ruim 1 miljard mensen kunnen tegen 2030 in armoede belanden door pandemie

Het hoge cijfer is mogelijk als de economische crisis aanhoudt en 207 miljoen bijkomende mensen in armoede worden geduwd, aldus het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP). Op basis van de huidige sterftecijfers en de groeivooruitzichten van het Internationaal Monetair Fonds worden volgens de studie 44 miljoen bijkomende mensen de komende tien jaar onder de armoedegrens geduwd.



Toch kan de toename van extreme armoede afgewend worden, aldus UNDP (United Nations Development Programme). Met investeringen in sociale programma's, bestuur, digitalisering en groene economie zouden zelfs 146 miljoen bijkomende mensen uit de armoede kunnen worden gehaald.



"De Covid-19-pandemie is een keerpunt en de keuzes die leiders nu maken, kunnen de wereld in erg verschillende richtingen sturen", zegt UNDP-administrateur Achim Steiner in een persmededeling. "We hebben de kans om dit decennium in actie te investeren die niet alleen mensen helpt van Covid-19 te herstellen, maar de ontwikkeling van mens en planeet op weg zet naar een billijkere, veerkrachtige en groene toekomst.”