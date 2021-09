Ruim 1 miljard dollar toegezegd voor hulp aan Afghanistan

"Deze conferentie voldoet volledig aan mijn verwachtingen wat betreft de solidariteit met de mensen in Afghanistan", zei Guterres. Hij kon niet zeggen hoeveel geld er van de 1 miljard dollar bestemd is voor de noodhulp die de VN de komende maanden in Afghanistan willen verlenen.

Amper een maand nadat de taliban de macht in het land hebben gegrepen, verkeert Afghanistan in een humanitaire crisis die verder verslechtert. Het land heeft voor het eind van dit jaar ongeveer 600 miljoen dollar (510 miljoen euro) nodig volgens berekeningen van de VN. Guterres waarschuwde op de conferentie dat veel mensen tegen het einde van de maand zonder voedsel kunnen komen te zitten. Ook zei hij dat het noodzakelijk is de dialoog met de taliban aan te gaan. "Het is onmogelijk humanitaire hulp te verlenen in Afghanistan zonder te praten met de de facto autoriteiten in het land."