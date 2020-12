Ruim 1.300 gezinnen in Engeland moeten woning verlaten voor storm Bella

LIVE. Eerste vaccin in Duitsland is voor 101-jarige Edith - Sectorfede­ra­tie van schoon­heids­spe­ci­a­lis­ten noemt huidig beleid hypocriet

17:36 Een besmettelijkere Britse variant van het coronavirus rukt verder op. Ook Spanje en Zweden hebben nu de eerste gevallen opgetekend. Het aantal nieuwe besmettingen in ons land is inmiddels gestagneerd: al twee dagen is er sprake van een lichte daling. Volg alle nieuws over Covid-19 in onze liveblog.