Rudy Giuliani ontkent schuld in kiesfraudezaak Georgia

Amerikaan­se scholieren naar school met doorzichti­ge rugzak: “Maken veilig­heids­con­tro­les efficiën­ter”

Amerikaanse scholieren hebben weinig keus als ze een schooltas uitzoeken: steeds meer scholen staan alleen nog rugzakken van transparant plastic toe. Dat moet voorkomen dat leerlingen wapens of drugs de klas in smokkelen. “Je geeft de boodschap dat de school niet veilig is, of dat je de leerlingen niet vertrouwt.”