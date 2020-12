“Rudy Giuliani bespreekt mogelijke amnestie met Trump”

Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani, die de leiding heeft in campagnes om Trumps politieke rivalen zwart te maken en de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen, heeft vorige week met de president de mogelijkheid besproken om preventief gratie te krijgen vooraleer de president het Witte Huis verlaat. Dat bericht de New York Times op gezag van twee bronnen die op de hoogte zijn van het gesprek.

Het is onduidelijk aan welk crimineel gedrag Giuliani zich heeft mogelijk heeft schuldig gemaakt. De voorbije zomer stelde de openbare aanklager in Manhattan wel een onderzoek naar hem in omwille van zijn zakelijke betrekkingen in Oekraïne en zijn rol in de smeercampagne tegen toenmalig VS-ambassadeur voor Oekraïne Marie Yovanovitch, die een belangrijke getuige was in het afzettingsproces tegen de president.

Of de mogelijkheid van amnestie door Trump of Giuliani ter sprake werd gebracht is onduidelijk, maar volgens de bronnen is het niet de eerste keer dat het duo de optie bespreekt. Trump zou nog niet aangegeven hebben wat hij van plan is.

Het is hoogst uitzonderlijk dat er een dergelijke brede amnestie wordt verleend zonder dat er al een aanklacht of veroordeling is, maar het is niet ongezien. Zo kreeg ex-president Richard Nixon in 1974 gratie van president Gerald Ford voor al zijn handelingen als president. Jimmy Carter gaf in 1977 een presidentieel pardon aan duizenden Amerikaanse dienstweigeraars die zich aan hun dienstplicht voor de oorlog in Vietnam hadden onttrokken.

De voorbije jaren verleende Trump onder andere gratie aan zijn vertrouweling Roger Stone, aan de omstreden sheriff Joe Arpaio, aan vermeende oorlogsmisdadigers, en vorige week nog aan zijn voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn. Verwacht wordt dat de uittredende president in de komende weken nog verscheidene andere medewerkers gratie zal verlenen vooraleer hij in januari het Witte Huis moet verlaten.