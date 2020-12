Rudy Giuliani “aan de beterhand”, mogelijk morgen uit het ziekenhuis

Boris Johnson over brexiton­der­han­de­lin­gen: “Het ziet er zeer, zeer moeilijk uit”

12:21 De posities van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de brexit liggen nog ver uiteen. Deze week een akkoord sluiten zal dan ook allesbehalve evident zijn. Die boodschap stuurde de Britse premier Boris Johnson vandaag de wereld in. "We moeten optimistisch zijn. We moeten in de kracht van de rede geloven om dit te doen slagen, maar ik moet zeggen dat het er momenteel zeer, zeer moeilijk uitziet."