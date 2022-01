Royce de Vries, zoon van doodgeschoten Peter R., ook gewaarschuwd voor levensgevaar

Nederland­se verdachte doet boekje open over ‘methode-Tag­hi’: “Bij het kleinste ding kon hij al omslaan”

Hij is de eerste verdachte zonder kroongetuige-status in het Nederlandse Marengo-proces die over Ridouan Taghi verklaart. Mohamed El A. uit Utrecht doet tijdens een besloten rechtszitting zijn boekje open en vertelt hoe hij in de organisatie van Taghi werd getrokken. “Ik had te maken met een onberekenbaar persoon.”

27 november