Jackson werd eerder op de dag naar het Mount Carmel St. Ann’s Hospital in Columbus, Ohio gebracht. Daar vertrok hij weer maar even later werd hij opgemerkt in een parkeergarage nabij het ziekenhuis. Jackson lag er te slapen. Medisch personeel en de politie begeleidden de zwarte man naar het ziekenhuis waar hij gecontroleerd werd door enkele agenten.

Het is tijdens die controle dat het volledig uit de hand liep. De politie van Columbus had nog een arrestatiebevel open staan tegen de man. Toen Jackson zich begon te verzetten tegen de controle, vuurde een agent met zijn stroomstootwapen op Miles. Wanneer ze Miles bevelen zijn handen in de lucht te houden, gaat zijn wapen af dat hij verstopt had en ontstaat er een schietpartij. De 27-jarige zwarte man komt daarbij om het leven. Twee agenten zijn tijdelijk geschorst zolang de politie verder onderzoekt wat er net gebeurd is.