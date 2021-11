Röttgen opnieuw kandidaat voor voorzitterschap Duitse christendemocraten

“Formerende partijen in Nederland onderhande­len over extra kerncentra­les”

De formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie onderhandelen over de bouw van ten minste één grote of twee kleine extra kerncentrales in Nederland. De discussie die aan de formatietafel wordt gevoerd is niet zozeer óf ze er moeten komen, maar vooral hoeveel geld de overheid erin wil steken. Dat meldt de Volkskrant.

