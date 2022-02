Rotterdammers willen superjacht van Amazon-baas Jeff Bezos bekogelen met eieren

In de oproep worden Rotterdammers aangespoord een doosje (rotte) eieren mee te nemen om deze naar het jacht te gooien. “Rotterdam is uit het puin opgebouwd door Rotterdammers en dat halen we niet zomaar uit elkaar voor het fallussymbool van een megalomane miljardair. Niet zonder slag of stoot”, zo staat op Facebook.

Pablo Strörmann (40) is initiatiefnemer van het protest, dat naar eigen zeggen “niet al te serieus is”. Toch gaat De Hef hem aan het hart. “Waarom? Omdat ik Rotterdammer ben en ik vind dat mensen met veel geld moeten beseffen dat je niet alles kunt maken. Met deze oproep laten we op ludieke wijze onze stem horen. En volgens mij gaat dat heel aardig.”

Goed voor de economie

Dat het middenstuk na passage van het miljoenenjacht weer wordt teruggezet, maakt volgens Strörmann niets uit. “Ze moeten van De Hef afblijven.” Ook het argument van de gemeente Rotterdam dat het zorgt voor werkgelegenheid in de scheepsbouw veegt hij met een lach van tafel. “Als er straks wat eierverkopers bij De Hef staan, is dat ook goed voor de economie.”

Het enorme zeiljacht van Bezos wordt gebouwd bij Oceanco in Alblasserdam. Alleen via de Nieuwe Maas komt het op open water terecht. De Hef is 45 meter hoog, maar dat is niet genoeg voor het vaartuig. De tijdelijke verwijdering van het middenstuk van de iconische brug zorgde deze week voor veel geërgerde reacties. Met name op sociale media was er weinig begrip.