Rotsblokken ter grootte van huizen vallen van Mont Blanc: “Dat was dichtbij”

Missie van atoomener­gie­agent­schap aangekomen in door Rusland gecontro­leerd gebied

De expertengroep van het internationaal atoomenergieagentschap IAEA is volgens de Russische bezetters aangekomen in door hen gecontroleerd gebied. “Volgens de laatste informatie zijn ze het controlepunt Vasilivka gepasseerd. We verwachten ze binnen het uur in de stad Enerhodar”, aldus Aleksander Volga, hoofd van het lokale bestuur, aan het Russische nieuwsagentschap Interfax.

12:31