Ronkende motoren, rode rozen en portie lef: Oekraïense soldaat vraagt vriendin ten huwelijk op straat in Charkiv

“Ik ging net een espresso halen in Charkiv, maar was getuige van een zeer ongewoon aanzoek”, schreef Roman Stepanovych op Twitter. “Motards, soldaten, bloemen en tranen”, beschrijft hij wat hij zag. De roodharige dame zei volmondig ja. Na het aanzoek vlogen de tortelduifjes elkaar in de armen.

Het is niet bekend wie de geliefden zijn, maar volgens Roman heet de toekomstige bruidegom Valentyn en gaat het om een man die in Charkiv woont. “Ik heb het nu gedaan, tegen alle verwachtingen in”, zou hij aan de getuige hebben gezegd. Het filmpje werd afgelopen zaterdag de wereld ingestuurd.

Diezelfde dag maakte de burgemeester van Charkiv bekend dat het Oekraïense leger de Russen uit de Oost-Oekraïense stad had verdreven. “Het is nu rustig, de burgers keren geleidelijk terug naar de stad”, zei Ihor Terechov.

Charkiv is de op een na grootste stad van Oekraïne. In de miljoenenstad is sinds het begin van de oorlog in februari hevig gevochten. Het is onbekend hoeveel burgers en militairen van beide kanten sinds februari om het leven zijn gekomen in Charkiv.