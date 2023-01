Romp die in 2013 werd gevonden in rivier in Amsterdam blijkt van rijke Russische kunsthandelaar (65)

Een romp die in 2013 in de rivier het IJ in Amsterdam werd gevonden, blijkt van de vermogende Russische zakenman Aleksandr Levin (65). Dit bevestigt de Amsterdamse politie vrijdag na berichtgeving door ‘De Telegraaf’. Levin hield zich bezig met handel in kunst en antiek.

Een woordvoerder van de Amsterdamse politie zegt te hopen dat het bekendmaken van zijn naam ervoor zorgt zorgen dat de politie met zijn nabestaanden in contact kan komen. Vanwege de oorlog in Oekraïne is er geen contact met de Russische autoriteiten. Hierdoor heeft de politie de nabestaanden nog niet op de hoogte kunnen brengen.

Blauw, plastic pakket

Het lichaamsdeel werd 10 jaar geleden, op 30 januari 2013, aangetroffen door een toevallige voorbijganger aan de oever bij een werf van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) in Amsterdam-Noord. De wandelaar zag een groot, blauw plastic pakket drijven in de rivier het IJ, vertrouwde het niet en belde de politie. Die deed wat later een gruwelijke ontdekking. Het pakket bleek de romp van een man te bevatten. Zijn hoofd en ledematen zijn nooit gevonden.

Het onderzoek liep destijds vast. Niemand in Nederland had de bewuste man als vermist opgegeven en het bleek gewoon ook echt moeilijk om de identiteit van het slachtoffer te achterhalen met enkel de romp als gevonden lichaamsdeel. De politie vroeg in verschillende opsporingsprogramma’s op de Nederlandse televisie aandacht voor de moordzaak. Maar zonder resultaat. De stoffelijke resten van de man werden begraven op begraafplaats Sint-Barbara in Amsterdam, schrijft ‘RTL Nieuws’.

DNA-match

Begin vorig jaar bracht de politie de mysterieuze coldcasezaak opnieuw onder de aandacht. In mei raakte bekend dat de romp van een rijke Rus was. Het bleek te gaan om een vermogende zakenman die zich bezighield met de handel in kunst en antiek. De familie van de man had hem enige tijd geleden in Rusland als vermist opgegeven en had op een bepaald moment ook DNA afgestaan dat in de internationale databank was opgenomen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een match en daarmee de doorbraak.

Quote Dus er zijn mensen bezig geweest om hem kaal te plukken na zijn dood. Dat is wel heel frappant Mick van Wely, misdaadjournalist bij ‘De Telegraaf’

Mysterie

Nu valt ook de naam van de Rus: Aleksandr Levin, 65 jaar oud op het moment van overlijden en wel degelijk een steenrijke Russische kunsthandelaar. Hij zou wel vaker in Amsterdam hebben vertoefd voor zaken en werd vlak nadat hij in 2013 aankwam in de Nederlandse hoofdstad vermoord, aldus ‘De Telegraaf’. Nog volgens de Nederlandse krant werd de Rus in 1999 eens veroordeeld voor de smokkel van kunst. Hij zou vooral een kenner van Russische iconen zijn.

Wat de man is overkomen, blijft vooralsnog een groot mysterie. Maar er zijn wel enkele rare dingen gebeurd na zijn dood, die de aandacht van de politie trekken, stipt ‘De Telegraaf’ aan. Eén van de scenario’s van de Nederlandse recherche is dat de kunstkenner het slachtoffer is geworden van afpersing door een Russische bende of van de Russische geheime dienst.

Russische geheime dienst?

“Er is ontdekt dat er in Rusland is geprobeerd om bezittingen van Levin - hij was zéér vermogend, écht rijk - over te plaatsen en geld van rekeningen af te halen”, zegt Mick van Wely, misdaadjournalist bij ‘De Telegraaf’. “Dus er zijn mensen bezig geweest om hem kaal te plukken na zijn dood. Dat is wel heel frappant.”

“Eén van de meest fascinerende delen van het onderzoek is eigenlijk dat er twee scenario’s zijn”, vervolgt de journalist. “Misschien is hij ordinair beroofd voor geld, waarbij de criminelen daarna van het lichaam af wilden. Een andere mogelijkheid is dat er een georganiseerde Russische bende achter zit die het heeft gemunt op landgenoten die handelen in iconen; die rijke belangrijke spullen weghalen uit Rusland en verkopen in West-Europa. Daar zijn meerdere voorbeelden van - in Berlijn zijn er ook twee kunsthandelaren vermoord - en daar zou dan ook de Russische geheime dienst bij betrokken zijn.”

Concrete aanwijzingen zijn er volgens de journalist niet voor die these, “maar de politie houdt er wel rekening mee”. “En gezien het feit dat er dus geprobeerd is om in Rusland bezittingen van hem af te pakken, zit daar wel een heel duidelijke Russische link.”

Onderzoek plat

De oorlog in Oekraïne - en daaruit volgend dat nu alles in het onderzoek plat ligt terwijl de Nederlandse rechercheurs vooruitgang hadden geboekt - frustreert de politie, aldus nog Van Wely. “Waarschijnlijk ligt de oplossing voor deze zaak in Rusland, maar dat ligt nu allemaal plat. Overigens heeft de politie daardoor ook nog steeds niet kunnen praten met de nabestaanden van Levin, en ook dat wil ze heel graag.”

“We hebben de afgelopen periode veel geschreven over kunstroven", aldus nog de misdaadjournalist, verwijzend naar onder meer de diefstal van kostbare schilderijen van Van Gogh en van Frans Hals in Nederland. “Dit is echt wel weer een waanzinnig en mysterieus verhaal in het rijtje van kunstzaken. En het is bijna een kansloze zaak, het is echt heel lastig. Maar ik ben heel benieuwd wat hier achter zit.”

