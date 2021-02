Romney: “Trump in 2024 Republikeinse presidentskandidaat als hij wil”

Vrijspraak voor Trump in historisch tweede impeach­ment-pro­ces in Senaat

14 februari De Amerikaanse Senaat spreekt Donald Trump vrij van het aanzetten tot een opstand, toen zijn aanhangers op 6 januari het parlement in Washington bestormden. Nog voor het eind van de stemming over de schuldvraag bleek dat er onvoldoende steun was om de oud-president te veroordelen. Uiteindelijk stemden 57 senatoren (50 Democraten en 7 Republikeinen) voor en 43 tegen. Voor een tweederdemeerderheid waren 67 senatoren nodig. Trump noemt in een verklaring het proces tegen hem in de Senaat “een andere fase in de grootste heksenjacht in de geschiedenis van ons land”.