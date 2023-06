Rome geschokt door gruwelijke moord: lichaam tiener ontdekt in winkelwagentje

Ruim 6 jaar cel voor Amerikaan (34) die slachtof­fer (14) van kinderpor­no wilde laten vermoorden

John Michael Musbach (34) uit de Amerikaanse staat New Jersey is veroordeeld tot meer dan zes jaar gevangenisstraf nadat hij seksueel expliciete beelden uitwisselde met een toen 13-jarig meisje uit New York en omdat hij later duizenden euro’s in bitcoin betaalde om haar te laten vermoorden.