Rome eist “duidelijke antwoorden” van VN na dood van ambassadeur in Congo

“We hebben formeel gevraagd aan het Wereldvoedselprogramma en de VN om een onderzoek te starten om te verduidelijken wat er is gebeurd, waarom er bepaalde beslissingen over het veiligheidsapparaat zijn genomen en wie er voor die beslissingen verantwoordelijk was”, aldus de minister aan het parlement. “We hebben ook uitgelegd dat we zo snel mogelijk duidelijke en uitgebreide antwoorden verwachten.”

Meest gevaarlijke zone van Congo

Noord-Kivu wordt beschouwd als een van de meest gevaarlijke zones in Congo. Humanitaire verantwoordelijken vonden het echter niet nodig om het konvooi te escorteren. “We verwachten van het agentschap een diepgaand rapport over alle elementen van het bezoek en over de veiligheidsmaatregelen die op poten werden gezet om de delegatie te beschermen”, aldus Di Maio nog, die benadrukte dat de organisatie van de reis in handen was van het Wereldvoedselprogramma.