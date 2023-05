Rolstoelgebruiker kruipt noodgedwongen zelf van trap na Ryanair-vlucht “wegens gebrek aan hulp”: “Onaanvaardbaar. Ik wil waardig kunnen reizen”

De Ierse Adrian Keogh (37), die acht jaar geleden door een bouwongeval in een rolstoel is beland, is erg teleurgesteld over het gebrek aan hulp na een vlucht met vliegtuigmaatschappij Ryanair op de luchthaven Göteborg-Landvetter in Zweden. Adrian kreeg te horen dat hij “zeker een uur moest wachten” op assistentie om het vliegtuig te verlaten, waardoor hij besliste om zelf van de trap te kruipen. “Dit is onaanvaardbaar. Ik wil graag waardig kunnen reizen”, zegt Adrian.