Rolstoelgebruiker Jenny moet over de grond naar toilet in vliegtuig kruipen: “Het personeel stelde me zelfs voor een luier te dragen”

Vier Palestij­nen gedood door Israëlisch leger in Jenin

Bij een operatie van het Israëlische leger in Jenin, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, zijn woensdag zeker vier Palestijnen omgekomen. Er vielen ook meer dan 40 gewonden. De operatie was gericht tegen medeplichtigen van de terreuraanval waarbij in april drie mensen omkwamen in een café in Tel Aviv.

14:48