Rolstoelgebruiker Jenny moet over de grond naar toilet in vliegtuig kruipen: “Het personeel stelde me zelfs voor dan maar een luier te dragen”

Kremlin ontkent aantijgin­gen over sabotage Nord Stream: "dom en absurd”

“Het is dom en absurd om Rusland ervan te verdenken achter de grote lekken in de Nord Stream-gaspijpleidingen te zitten”, meldt het Kremlin. De Europese Commissie sprak dinsdagavond al over sabotage, maar daarbij werd niet expliciet naar Rusland gewezen. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov noemde de lekken woensdag “een groot probleem voor Rusland”.

15:44