Rolls Royce van Freddie Mercury onder de hamer voor Oekraïne

Britse verpleeg­ster verdacht van moord op zeven baby’s: “Problemen doken telkens op tijdens haar nachtshif­ten”

In de Britse stad Manchester is het proces gestart tegen Lucy Letby (32). De kinderverpleegster wordt ervan verdacht zeven baby’s vermoord te hebben en ook nog eens tien moordpogingen ondernomen te hebben. Haar methodes varieerden: sommige slachtoffers kregen een overdosis insuline of melk via de voedingssonde toegediend, bij anderen spoot ze lucht in de bloedbaan. “Hier was gedurende een jaar een gifmengster aan het werk”, klonk het in de rechtszaal.

11 oktober