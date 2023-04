Roger Housen over gelekte NAVO-plannen: “Rusland probeert tijd te kopen”

Macron en Xi roepen op tot onderhande­lin­gen over oorlog Oekraïne, Von der Leyen wil contact tussen Zelensky en Peking

De Franse president Emmanuel Macron en de Chinese president Xi Jinping hebben donderdag in Peking opgeroepen om zo snel mogelijk vredesonderhandelingen over de oorlog in Oekraïne op te starten. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die mee naar Peking reisde, is “positief” over de bereidheid van Xi om met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te praten.