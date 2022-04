Roep om scherpere sancties tegen Rusland neemt toe na gruwel in Boetsja: “Oorlogsmisdaden kunnen niet ongestraft blijven”

Alles wat je moet weten over de oorlog in Oekraïne lees je in dit dossier.

De beelden uit Boetsja en andere plekken rond de hoofdstad Kiev, waar talloze lichamen van bewoners op straat werden aangetroffen nadat de Russische troepen zich hadden teruggetrokken, zorgden internationaal voor afschuw. Sommige doodgeschoten slachtoffers waren vastgebonden.

De Oekraïense justitie gaat met internationale hulp autopsie op de honderden lichamen verrichten om bewijzen te verzamelen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vreest dat er nog “vreselijkere dingen in het verschiet kunnen liggen” dan wat tot nu toe is onthuld over de mogelijke oorlogsmisdaden in Boetsja. In andere regio’s die onder Russische controle staan zouden “nog meer doden en mishandelingen” aan het licht kunnen komen, aldus Zelensky in een videoboodschap.

Premier De Croo: “Deze oorlogsmisdaden kunnen niet ongestraft blijven”

De Belgische premier Alexander De Croo (Open Vld) reageerde maandagochtend op de gruwelijke beelden die dit weekend uit Oekraïne kwamen. Hij noemt het “oorlogsmisdaden” en schrijft dat België het onderzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag “volledig steunt”. Daarover tweette federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zondag: “Geen straffeloosheid voor oorlogsmisdaden.”

Macron wil maatregelen rond olie en steenkool

De Franse president Emmanuel Macron zei op de radio dat er “zeer duidelijke aanwijzingen” zijn dat Russische strijdkrachten oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Hij pleit voor maatregelen op het gebied van olie en steenkool.

Duitsland ligt dwars voor nieuwe sancties, volgens Polen

Eerder hadden Duitsland en EU-president Charles Michel al aangekondigd dat de strafmaatregelen zullen worden aangescherpt. De Poolse premier Mateusz Morawiecki, voorstander van een snoeiharde lijn tegen het Kremlin, stelde echter dat Duitsland het voornaamste obstakel vormt als het gaat om verzwaringen van de sancties. Hij riep op tot de vorming van een internationale commissie om de “genocide” in Oekraïne te onderzoeken.

Spaanse premier: “Mogelijke genocide”

De Spaanse premier Pedro Sánchez sprak van vermeende gevallen van misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en “mogelijke genocide”. “We zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat degenen die deze oorlogsmisdaden hebben gepleegd niet ongestraft blijven en in dit specifieke geval voor het Internationaal Strafhof kunnen verschijnen.”

Boris Johnson: “Oorlogsmisdaden”

De Britse premier Boris Johnson heeft zondag de “verachtelijke aanvallen” van Rusland tegen burgers in de Oekraïense stad Boetsja “oorlogsmisdaden” genoemd. “De verachtelijke aanvallen van Rusland tegen onschuldige burgers in Irpin en Boetsja zijn verdere bewijzen dat Poetin en zijn leger oorlogsmisdaden plegen in Oekraïne”, aldus Johnson in een persbericht.

VS: “Wreedheden” begaan door Russische militairen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken sprak een krachtige veroordeling uit van de "wreedheden" begaan door Russische militairen in Boetsja en andere delen van Oekraïne. Elk instrument wordt ingezet om de misdaden te documenteren en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen, aldus de bewindsman.

Canadese premier Trudeau: verantwoordelijken “voor het gerecht” brengen

De Canadese premier Justin Trudeau heeft de “schokkende en afschuwelijke” moorden op burgers in de Oekraïense stad Boetsja veroordeeld. Hij zei ook dat Rusland verantwoordelijk is voor de gruwel.

“We veroordelen het doden van burgers in Oekraïne ten zeerste, laten we gemobiliseerd blijven om het Russische regime ter verantwoording te roepen”, aldus Trudeau op Twitter. “Wie verantwoordelijk is voor deze schokkende en afschuwelijke aanvallen, zal voor het gerecht worden gebracht.”

Rusland ontkent betrokkenheid

Volgens Oekraïense media zijn inmiddels meer dan 330 lichamen van burgers geborgen na het bloedbad in Boetsja. De zoektocht naar slachtoffers gaat maandag verder. Sommige lichamen zijn begraven in achtertuinen.

Rusland ontkent dat het achter de slachtpartij zit en beweert dat het beeldmateriaal is “besteld” door de Verenigde Staten als deel van een complot om Rusland de schuld te geven.

Moskou wil dat de VN-Veiligheidsraad bijeenkomt om de “provocatie door Oekraïense radicalen” te bespreken. Het Russische Openbaar Ministerie liet weten een officiële analyse te gaan maken van de “Oekraïense provocaties” in Boetsja. Kiev zou “opzettelijk valse informatie” hebben verspreid.