Roep om Frans groentemerk Bonduelle te boycotten na “levering van voedselpakketten aan Russische soldaten”, bedrijf ontkent

Japan geeft 1 miljoen yen per kind aan gezinnen in Tokio die bereid zijn te verhuizen

De Japanse regering gaat 1 miljoen yen, dat is ruim 7.200 euro, uitdelen per kind aan gezinnen die in Tokio wonen en bereid zijn om de stad te verlaten. De verhuisvergoeding is een poging om de minder ‘trendy’ gebieden – de vaak vervallen steden en dorpen – een nieuw leven in te blazen.

12:26