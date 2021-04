Roemenië wijst Russische diplomaat uit

De Roemeense beslissing komt er uit solidariteit met Tsjechië. Iets meer dan een week geleden beschuldigde Praag Moskou ervan achter een explosie in een munitiedepot in 2014 te zitten, die aan twee mensen het leven heeft gekost. Daarop wees Tsjechië achttien Russische diplomaten uit. Het Kremlin ontkende de beschuldigingen en wees op zijn beurt twintig diplomaten uit. Tsjechië riep zijn NAVO-bondgenoten intussen op om ook Russische diplomaten als persona non grata te bestempelen.

In Roemenië was er ook een diplomatiek relletje ontstaan nadat de Russische ambassadeur Roemenië in verband met het conflict in Oekraïne op Facebook had gewaarschuwd om “niet betrokken te raken bij een militair avontuur gepland door heethoofden in het hoofdkwartier van de NAVO”. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken antwoordde dat “elke bedreiging van Roemenië een bedreiging van de NAVO” is.