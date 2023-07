Roemenië veroordeelt Russische aanvallen vlak bij Roemeense grens

Hoe de handlanger van drugsbaron Bolle Jos zijn schuil­plaats verraadde met geheime codetaal

“Ik maak meteen 4 miljoen over.” Drugscrimineel Isaac B. (29) deed nog een wanhopige poging om de Turkse politie op andere gedachten te brengen bij zijn arrestatie. B. wordt onder andere ondervraagd voor informatie over zijn vorige kompaan, drugsmiljonair Bolle Jos, die ook bij ons nog volop gezocht wordt. De twee zouden al een jaar in de clinch liggen. Een reconstructie van een mislukt meesterplan, een boodschap in geheimtaal en de steeds verdere isolatie van drugsbaron ‘Bolle Jos’.