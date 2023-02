Roemenië ontkent dat Russische raketten NAVO-luchtruim zijn binnengedrongen

Nederland­se automobi­lis­ten zijn net niet de beste ter wereld: Belgen staan op plaats 29

De Nederlandse automobilist is de op één na beste ter wereld, terwijl de Belgen op plaats 29 stranden. Er staan 50 landen in de lijst, met op de eerste plek de bestuurders in Japan, dat profiteert van een goed wegennet en gedisciplineerde bestuurders. Thailand komt in het onderzoek als slechtste uit de bus.

9 februari