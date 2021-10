Roemeense miljardair, vrouw en zoon onder slachtoffers van vliegtuigcrash Milaan

Beelden van de zwarte rookpluimen en de enorme ravage na het neerstorten:

Lees ook Privévliegtuig stort neer in Milaan: luid gesis en explosie volgen op crash die acht mensen het leven kost

Het is nog niet duidelijk hoe de crash kon gebeuren maar ooggetuigen melden dat een van de motoren van het vliegtuig vuur had gevat en dat het toestel vervolgens in een duikvlucht naar beneden stortte. “Er waren geen bewegingen meer te zien, het stortte gewoon neer”, aldus een getuige. Het toestel crashte op een leegstaand kantoorgebouw, vervolgens ontstond er een grote brand.



Alle acht inzittenden van het privévliegtuig kwamen om. Verder vielen er geen slachtoffers. In het kantoorgebouw waren renovatiewerken aan de gang, maar op het moment van de crash was er gelukkig niemand aanwezig.

Eén van de rijkste mensen van Roemenië

Volgens Italiaanse media zat de Roemeense zakenman Dan Petrescu (68) achter de stuurknuppel van de Pilatus PC-12, die luttele minuten na opstijgen vanop Milaan-Linate neerkwam. De bestemming had normaal Olbia, op Sardinië, moeten zijn. Ook zijn vrouw (65) en een zoon (30) kwamen om.

Met een geschat vermogen van 3 miljard euro was Petrescu, die ook de Duitse nationaliteit heeft, een van de rijkste mensen van Roemenië. Hij stond aan het hoofd van een groot bouwconcern en was eigenaar van grote supermarkten en winkelcentra. Zijn privévliegtuig was aanvankelijk op 30 september uit Boekarest aangekomen.

Volledig scherm © EPA

Naast de drie Roemenen hebben de andere slachtoffers volgens lokale media verschillende nationaliteiten: het zou gaan om twee Fransen, twee Italianen en een Canadees. Het ging om vrienden van de rijke familie. Eén van de slachtoffers zou een kindje van amper 20 maanden oud zijn.

Het gezelschap was onderweg naar de 98-jarige moeder van Dan Petrescu, voor een feest in de familievilla aan de Costa Smeralda, Italiaans voor ‘Smaragdkust’, een kustgebied in het noord tot noordoosten van Sardinië.

Macaber toeval

Allemaal vonden ze echter de dood op een gebouw op de straathoek van de Via Marigano en de Via 8 Ottobre 2001, vlakbij het metrostation San Donato in het zuidoostelijke deel van Milaan.

Daarmee is meteen ook sprake van een macaber toeval. Het toestel stortte neer op een straat die uitgerekend was vernoemd naar de datum waarop eerder in de Italiaanse geschiedenis een vreselijke vliegtuigcrash plaatsvond. Op 8 oktober 2001, nu ook net bijna 20 jaar geleden, ging het mis bij het starten en landen van twee toestellen op de Italiaanse luchthaven Linate van Milaan. De vliegtuigen knalden op elkaar, in totaal kwamen 118 mensen om.

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.