Roemeens raadslid duikt naakt op tijdens videovergadering, collega’s barsten in lachen uit

BINNENKIJ­KEN. Zelensky geeft rondlei­ding in kamer waarin hij leeft sinds start van oorlog

De oorlog in Oekraïne is ondertussen al een jaar aan de gang. Sinds de start heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky (45) zijn intrek genomen in een simpele kamer waarin enkele meubelstukken staan zoals een eenpersoonsbed en een tv. “Dit is de plaats waar ik voornamelijk leef”, zegt Zelensky. Hij heeft ook een grote kleerkast waarin een belangrijk kostuum op hem hangt te wachten “Dit pak doe ik aan wanneer de oorlog eindigt en we de overwinning vieren.”