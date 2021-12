“‘Roekeloze’ werkwijze van geheime Amerikaanse eenheid leidde tot meer burgerslachtoffers in Syrië”

PORTRET. Hicham Chaib, de "zachtaar­di­ge" Syriëstrij­der voor wie er in werkelijk­heid niet genoeg bloed kon vloeien

Dinsdag begint het assisenproces tegen Hicham Chaib, de Antwerpse Syriëstrijder die een man executeerde in een video van de Islamitische Staat. Hij wordt bij verstek berecht omdat hij nooit is teruggekeerd uit het oorlogsgebied. Zijn familie noemt hem “goedlachs en zacht van karakter”, maar wij hebben hem jaren gevolgd op sociale media en hielden daar een ander beeld aan over. Dat van een man met twee obsessies: kinderen — die hij niet had — en bloedvergieten. “Onze harten worden gezuiverd door het onthoofden van afvalligen”, verkondigde hij.

25 oktober